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С 7 февраля стартует конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы

С 7 февраля стартует конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Результаты конкурса будут объявлены в июне   в ходе  проведения VII Съезда Общего собрания членов Союза городов воинской славы в Архангельске.

Отметим, что на территории Псковской области находятся два города воинской славы – Псков и Великие Луки.

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