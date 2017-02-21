С 7 февраля стартует конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы
С 7 февраля стартует конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».
Результаты конкурса будут объявлены в июне в ходе проведения VII Съезда Общего собрания членов Союза городов воинской славы в Архангельске.
Отметим, что на территории Псковской области находятся два города воинской славы – Псков и Великие Луки.