Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля

18:09, 21 февраля 2017, ПАИ

Управление Культуры администрации Пскова утвердило схему организации праздничного пространства Масленицы 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Народные гуляния развернутся в центре города: основная сцена расположится на Октябрьской площади, еще одна - на проезжей части улицы Советской (рядом с корпусом ПсковГУ). Торговые ряды будут организованы по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади и по улицы Советской.

Большой праздник «Гуляй, масленица!» стартует в 11:00: на территории Детского парка планируются народные игры и состязания с сюрпризами и потешками, тут же будет организована забава «Масленичный столб» с розыгрышем призов, угощением блинами и чаем.

На Октябрьской площади развернется театрализованное представление «Отворяй ворота!» с Маслёной, Барином Блином и лучшими творческими коллективами на главной сцене, будут работать и интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, веселые аниматоры и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы. На Октябрьской площади также все желающие смогут угоститься горячими блинами с чаем. Ключевым событием праздника станет сожжение масленичного чучела в 15:00 на Октябрьской площади.

Общегородской праздник масленицы организует Городской культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, Управления культуры, отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета, МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга».

Движение автотранспорта в центре Пскова во время проведения праздника будет прекращено