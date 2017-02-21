Первые два завода в псковской ОЭЗ «Моглино» планируется сдать в мае

17:35, 21 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил площадку ОЭЗ «Моглино», где идет строительство сразу двух предприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, финская компания Nor-MaaliOy возводит лакокрасочный завод, а компания «Сибирский гостинец» - завод по производству пищевых ингредиентов. Глава региона оценил ход работ и пообщался с подрядчиками.

Работы на площадке Nor-MaaliOy идут по графику, рассказал губернатору начальник строительства, представитель генерального подрядчика ООО «Воймакс» Александр Стуйт. Уже проложены инженерные сети, подземный газопровод, изготовлены и установлены баки для хранения ингредиентов. Сейчас ведутся работы по устройству ограждения и монтаж кровли. В планах - устройство силовых полов и перекрытий. В марте подрядчик намерен начать внутренние работы и монтаж оборудования. Окончание строительных работ запланировано на май, а само производство будет запущено в середине июля, отметил подрядчик. На заводе будут изготавливать промышленные лаки и краски.

Здание второго предприятия уже возведено. Сейчас ведется сборка оборудования. Как рассказал начальник производственно-технического отдела Артем Маринков, для этого производства был разработан собственный эксклюзивный проект сушильной камеры.

Андрей Турчак осмотрел зону фасовки продукции, мойки, котельную и поинтересовался, где будет храниться сырье. Ему рассказали, что на заводе уже смонтированы четыре морозильные камеры для разного температурного режима — от -18 до -6 градусов.

По словам подрядчика, окончание строительных работ также намечено на первую половину мая. Тогда же будет сделано благоустройство.

На заводе будет создано более 60 новых рабочих мест.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана на территории Псковского района в июле 2012 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. ОЭЗ «Моглино» — территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.