В Псковскую область не пропустили польские яблоки и белорусские овощи

18:05, 21 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запретили транзит из Польши в Казахстан партии свежих яблок весом более 19 тонн. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, в фитосанитарном сертификате и товаротранспортной накладной были указаны разные импортеры.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района не пропустили из Белоруссии сборную партию свежих овощей (капуста белокочанная, свекла, морковь), вес которой составил 18 тонн. Сведения о номере транспортного средства, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствовали информации в товаротранспортных документах.

Запрещенные к ввозу партии вернули на сопредельные территории.