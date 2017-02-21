На границе в Себежском районе уничтожили зараженные нидерландские цветы

18:10, 21 февраля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе запретили ввозить 17 цикламен и хризантем в горшках, выращенные в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Заражённые цветы везли в трёх партиях срезов цветов и горшечных растений. В них обнаружили карантинный объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс, идентифицированный в отобранных образцах в ходе лабораторных исследований. Данный вид насекомых включен в перечень карантинных объектов, утвержденных в приказе Минсельхоза. Этот вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств, и опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов - возбудителей опасных болезней растений.

Зараженные части груза изъяли и уничтожили.