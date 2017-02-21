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Общество

Невельчанин, застреливший из ружья посетителя бара, осуждён на 10 лет

Невельским районным судом Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении 51-летнего местного жителя, который признан виновным в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку (ст. 105 ч. 1 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что невельчанин, в состоянии алкогольного опьянения находился в пивном баре, где у него произошел конфликт с неустановленными молодыми людьми, среди которых находился потерпевший. В ходе конфликтной ситуации подсудимый, чтобы напугать указанных мужчин, вернулся к себе домой и взял из сейфа принадлежащее ему длинноствольное гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье. После чего на своем автомобиле он вернулся обратно, зарядил ружье двумя патронами 16 калибра, подошел к крыльцу пивного бара, где с целью убийства направил потерпевшему в грудь стволы ружья и произвел в упор один прицельный выстрел в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

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