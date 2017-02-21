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Общество

Занятия по тактической медицине прошли у сотрудников отряда «Зубр» УФСИН России по Псковской области

На базе отдела специального назначения «Зубр» впервые состоялись занятия по тактической медицине, включающие как теоретическую, так и практическую части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В течение нескольких дней инструктор Центра подготовки тактической медицины Илья Сондовенко рассказывал и наглядно показывал обучаемым – бойцам спецназа технику оказания самостоятельной и взаимопомощи на поле боя и в экстремальных ситуациях.

В ходе занятий инструктор наглядно продемонстрировал, как правильно проводить реанимационные мероприятия в полевых условиях с максимальной возможностью сохранения жизни пострадавшим и раненым, в том числе в случае совершения террористического акта, при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуациях, а также оказания первой помощи в условиях низких температур.

Стоит отметить, все практические занятия проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. В рамках занятий бойцы отработали навыки по эвакуации раненых с мест ведения боя, временной остановке наружного кровотечения с использованием медицинского жгута кровоостанавливающего и индивидуального перевязочного пакета.

По словам командира ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Руслана Емельянова, проведенные занятия очень важны, поскольку они позволяют сотрудникам отдела совершенствовать практические навыки по оказанию первой помощи раненому товарищу в отсутствие рядом медицинского работника, сохраняя при этом собственную жизнь.

 

 

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