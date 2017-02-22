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Экономика

Минобороны раскрыло объём гособоронзаказа на 2017 год

На выполнение государственного оборонного заказа в 2017 году будут выделены более 1,4 триллиона рублей. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью «Российской газете».

«Основная доля, более 65% средств, направлена на серийные закупки современных видов вооружений и техники. По состоянию на 1 января 2017 года уровень современности вооружения и техники в частях постоянной боевой готовности составил более 58%», — рассказал Борисов, отметив, что у Минобороны есть уверенность в выполнении 100 процентов заданий в части стратегических вооружений в 2017 году.

Он также напомнил, что за 2016 год гособоронзаказ был выполнен на 97%.

В настоящее время в России реализуется Госпрограмма вооружений на период 2011-2020 годов (ГПВ-2020), в рамках которой на переоснащение вооруженных сил должно быть израсходовано около 20 триллионов рублей. Еще три триллиона должны быть потрачены на техническое перевооружение оборонной промышленности.

Государственная программа развития вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025) должна быть подготовлена к июлю 2017 года. Ее объем и состав в данный момент согласовываются с уполномоченными ведомствами. Согласно неоднократно звучавшим утверждениям военно-политического руководства страны, часть расходов по ГПВ-2020 будут перенесены в ГПВ-2025.

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