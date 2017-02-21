Глава Пскова в Совфеде рассказал о псковском центре «Патриот»

20:08, 21 февраля 2017, ПАИ

Актуальные вопросы подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» обсудили сегодня, 21 февраля, в Совете Федерации по окончании работы Центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОМСУ города Пскова.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова уточнила, что конкурс уже набирает обороты, сегодня требуется обсудить содержательные и организационные аспекты, уточнить планы совместной работы. «По итогам проведения конкурса в 2016 году мы увидели множество эффективных примеров работы муниципальной власти», - подчеркнула Галина Карелова.

Председатель ВСМС Дмитрий Азаров выразил благодарность всем, кто принял участие в том году в конкурсе: благодаря этой работе конкурс приобрел правительственный статус. Конкурсную комиссию возглавил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Региональный этап конкурса продлится до 20 июля 2017 года, федеральный - до 01 октября 2017 года. По положению, конкурс на лучшую муниципальную практику проводится в целях поощрения и распространения применения примеров лучшего опыта деятельности органов местного самоуправления.

Конкурс в этом году будет проводиться по номинациям, отражающим практику организации муниципального управления и решение вопросов местного значения, а именно: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального строительства (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ); муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами (Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ); обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах (Министерство юстиции РФ).

В рамках регионального этапа, подчеркнул Дмитрий Азаров, конкурсная комиссия готова рассматривать уже существующие конкурсы на местах, если они будут полностью соответствовать главной задаче - поддержке местных инициатив.

На семинаре-совещании был представлен опыт победителей и финалистов конкурса в 2016 году и изданный по итогам сборник лучших практик.

Глава города Пскова, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, руководитель регионального отделения ВСМС Иван Цецерский на правах города, ставшего победителем в 2016 году в номинации «Патриотическое воспитание», представил на пресс-конференции успешный опыт создания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Центр внешкольной работы «Патриот».

Напомним, что в 2015-2016 годах конкурс на лучшую муниципальную практику организовывал ВСМС. В нем приняло участие 607 заявок по 12 номинациям из 62 регионов Российской Федерации. Главным критерием конкурса являлось участие граждан в решении вопросов местного значения. Итоги конкурса были подведены в апреле 2016 года, ко Дню местного самоуправления, утвержденному Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. №805. Награждение победителей состоялось в Совете Федерации Федерального Собрания РФ на специально организованном совместном заседании Советов по местному самоуправлению при Совете Федерации и Государственной Думе. Заседание прошло под председательством Валентины Матвиенко.