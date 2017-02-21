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Политика

Госдума проведёт ревизию «неактуальных законопроектов»

Комитеты Госдумы проведут ревизию законопроектов, утративших свою актуальность. Об этом, как передает «Росбалт» со ссылкой на первого вице-спикера Ивана Мельникова.

«Мы просим, чтобы комитеты провели такую работу в течение двух месяцев», — уточнил Мельников. По его словам, речь идет о законопроектах, которые утратили «общественную значимость и актуальность».

«Как правило, большинство законопроектов, которые были приняты Госдумой, принимаются в год внесения или через год. Чем дальше от внесения уходит законопроект, тем меньше вероятность его принятия. И после 8 лет вероятность принятия законопроекта практически равна нулю», — заметил Мельников.

По его словам, аналогичную работу могли бы также провести думские фракции, региональные заксобрания и правительство РФ. «Их надо либо отозвать, либо рассмотреть по упрощенной процедуре», — призвал Мельников.

Он сообщил, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы находится 380 законопроектов, внесенных в палату заксобраниями субъектов РФ, еще 257 законопроектов были внесены правительством РФ. «Многие из них находятся в портфеле довольно давно, и многие тоже утратили свою актуальность, и мы обращаемся к региональным заксобрания и к правительству, чтобы они провели соответствующую ревизию», — отметил Мельников.

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