Госдума проведёт ревизию «неактуальных законопроектов»

09:24, 22 февраля 2017, ПАИ

Комитеты Госдумы проведут ревизию законопроектов, утративших свою актуальность. Об этом, как передает «Росбалт» со ссылкой на первого вице-спикера Ивана Мельникова.

«Мы просим, чтобы комитеты провели такую работу в течение двух месяцев», — уточнил Мельников. По его словам, речь идет о законопроектах, которые утратили «общественную значимость и актуальность».

«Как правило, большинство законопроектов, которые были приняты Госдумой, принимаются в год внесения или через год. Чем дальше от внесения уходит законопроект, тем меньше вероятность его принятия. И после 8 лет вероятность принятия законопроекта практически равна нулю», — заметил Мельников.

По его словам, аналогичную работу могли бы также провести думские фракции, региональные заксобрания и правительство РФ. «Их надо либо отозвать, либо рассмотреть по упрощенной процедуре», — призвал Мельников.

Он сообщил, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы находится 380 законопроектов, внесенных в палату заксобраниями субъектов РФ, еще 257 законопроектов были внесены правительством РФ. «Многие из них находятся в портфеле довольно давно, и многие тоже утратили свою актуальность, и мы обращаемся к региональным заксобрания и к правительству, чтобы они провели соответствующую ревизию», — отметил Мельников.