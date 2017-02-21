В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции

20:21, 21 февраля 2017, ПАИ

На площади Ленина в областном центре состоялся традиционный развод подразделений полиции, заступающих для несения службы в канун Дня защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, выступая перед сотрудниками, подчеркнул, что на них ложится особая ответственность за поддержание общественного порядка и безопасности в эти дни.

Группа отличившихся стражей порядка была поощрена.

В завершение, сотрудники органов внутренних дел прошли торжественным маршем и отправились на маршруты патрулирования.