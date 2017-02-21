В УМВД России по Псковской области состоялось заседание Общественного совета
Сегодня, 21 февраля, на заседании Общественного совета при УМВД России по Псковской области рассмотрен ряд очень актуальных вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В начале встречи начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин проинформировал общественников о складывающейся в регионе криминогенной ситуации, работе полиции по профилактике и раскрытию преступлений. Затем он вручил членам Общественного совета новые удостоверения.
В заседании приняли участие представители государственного управления образования региона, областной прокуратуры и ряда других заинтересованных ведомств.
В рамках повестки дня прошло обсуждение проблемы предупреждения подростковой преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С докладом по этой теме выступила начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Елена Разумовская.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова акцентировала внимание на необходимости повышения эффективности профилактической работы в подростковой среде.
С практикой проведения работы с молодежью по разъяснению потенциальных угроз, исходящих от экстремистских и террористических структур, познакомил собравшихся начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области подполковник полиции Анатолий Орлов.
Не менее злободневной проблемой сегодня является получившее распространение мошенничество с использованием телекоммуникационных систем. О том, какие меры предпринимаются стражами порядка по предупреждению подобных фактов, рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области полковник полиции Виктор Беляев.
Члены Общественного совета обсудили представленные доклады и приняли соответствующую резолюцию. С заключительным словом выступил председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.