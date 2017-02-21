В УМВД России по Псковской области состоялось заседание Общественного совета

20:41, 21 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, на заседании Общественного совета при УМВД России по Псковской области рассмотрен ряд очень актуальных вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале встречи начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин проинформировал общественников о складывающейся в регионе криминогенной ситуации, работе полиции по профилактике и раскрытию преступлений. Затем он вручил членам Общественного совета новые удостоверения.

В заседании приняли участие представители государственного управления образования региона, областной прокуратуры и ряда других заинтересованных ведомств.

В рамках повестки дня прошло обсуждение проблемы предупреждения подростковой преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С докладом по этой теме выступила начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Елена Разумовская.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова акцентировала внимание на необходимости повышения эффективности профилактической работы в подростковой среде.

С практикой проведения работы с молодежью по разъяснению потенциальных угроз, исходящих от экстремистских и террористических структур, познакомил собравшихся начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области подполковник полиции Анатолий Орлов.

Не менее злободневной проблемой сегодня является получившее распространение мошенничество с использованием телекоммуникационных систем. О том, какие меры предпринимаются стражами порядка по предупреждению подобных фактов, рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области полковник полиции Виктор Беляев.

Члены Общественного совета обсудили представленные доклады и приняли соответствующую резолюцию. С заключительным словом выступил председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.