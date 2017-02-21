Топилин счёл почасовую оплату труда в России опасной затеей

21:14, 21 февраля 2017, ПАИ

Министр труда России Максим Топилин назвал опасной затеей предложение депутатов Госдумы ввести в России почасовую оплату труда, сообщает РИА Новости. По словам министра, это может привести к нарушениям взаимоотношений между работником и работодателем.

«Очень серьезные возмущения и непонятные действия при короткой рабочей неделе. Мы не совсем понимаем, как могут повести себя отношения между работником и работодателем, нам представляется, что мы здесь можем больше потерять, нежели приобрести», — сказал Топилин.

Сейчас в правительстве обсуждаются разные варианты по доведению МРОТ до прожиточного минимума. Помимо почасовой зарплаты предполагается установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в среднем по стране, а также на уровне регионального прожиточного минимума в каждом субъекте.

Топилин считает, что нужно учитывать региональный прожиточный минимум, так как он отличается в разных субъектах, составляя от 8 до 24 тысячи рублей. По его словам, резкое повышение МРОТ может негативно сказаться на 53 регионах страны, особенно юга России и средней полосы.

В январе Топилин призвал обеспечить приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года. Одновременно вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что 4,9 миллиона россиян получают зарплату на уровне МРОТ. По ее мнению, это вредит спросу и экономике страны в целом.

Сейчас величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей. Размер прожиточного минимума в целом по стране равен 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.