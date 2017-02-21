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Экономика

Мэр Москвы: пятиэтажки-хрущёвки будут снесены до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным поручил снести пятиэтажные дома — так называемые хрущевки. «Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением»,— заявил Путин, добавив, что «вопрос только в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов».

Сергей Собянин пообещал, что за 2017–2018 снос пятиэтажных домов в столице завершится. «Заканчиваем программу реновации жилого фонда, снос хрущевок. За все годы этой программы переселили 160 тыс. московских семей, это около 6 млн кв. м реновированного жилья, достаточно большой объем. Остались буквально считанные единицы домов. Думаю, что в 2017–2018 годах мы вообще полностью закончим эту программу»,— приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам Собянина, этот проект «требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат». «Мы знаем, с чем сталкиваемся. Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия»,— сказал он. Сложность реализации идеи заключается, по слова столичного мэра, в отсутствии нормативных актов, под которые подпадал бы снос. «Например, есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками, по сути дела, это коммерческий снос, там рыночный выкуп и так далее. Ни то, ни другое в этой ситуации не применимо. В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша»,— заявил Собянин.

Несколько дней назад депутаты Мосгордумы предложили продлить столичную программу сноса пятиэтажек, включив в нее кирпичные и прочие дома так называемых несносимых серий. В парламенте пояснили, что капремонт в таких зданиях затруднителен. Сообщалось, что в программу может попасть до 25 млн кв. м жилья.

 

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