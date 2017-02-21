Патриарх Кирилл призвал традиционные конфессии России выступить против абортов

21:45, 21 февраля 2017, ПАИ

Глава РПЦ патриарх Кирилл выступил с обращением к представителям традиционных религиозных конфессий России, попросив их поддержать выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и идею многодетных семей, сообщает РИА Новости.

В своем обращении патриарх Кирилл особо выделил юридический аспект проблемы. «Мы должны настаивать на том, что с религиозной точки зрения аборт является видом убийства, и мы можем направлять все усилия на то, чтобы всемерно ограничить эту практику, в том числе через отказ совершения абортов за счет налогоплательщиков», — заявил он во время заседания Межрелигиозного совета России. В него, помимо православных, входят представители иудаизма, ислама и буддизма.

2 февраля общественную петицию за выведение абортов из ОМС вслед за патриархом РПЦ подписал Верховный муфтий России Таглат Таджуддин. Кампания «За жизнь» собрала уже более 400 тысяч подписей, организаторы намерены собрать миллион таких.

В поддержку кампании выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент России не стал высказывать однозначного мнения по этому вопросу.