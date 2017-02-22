В правительстве вновь заговорили об ограничении наличных расчётов

11:06, 22 февраля 2017, ПАИ

Минфин и Минэкономразвития России предварительно обсуждают разные варианты ограничения наличных расчетов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

Среди вариантов — запрет на выдачу зарплаты наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок, муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Таким образом ведомства ищут способы борьбы с теневой экономикой.

В частности, как отметил один из источников издания, одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии. Впрочем, решений пока нет, а на уровень кабинета министров обсуждение не выносилось.

По словам одного из экспертов, идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте. Некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах.

В то же время на сегодняшний день граждане предпочитают рассчитываться наличными. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 год сняли 19 триллионов рублей наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 триллиона. Доля наличных денег в обращении, по данным Центробанка, составляет около 9 процентов ВВП.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил Национальной службе новостей (НСН), что кредитные учреждения заинтересованы в расширении безналичного расчета, поскольку это означает увеличение их возможностей. «Есть, конечно, альтернативные платежные системы, но безналичный оборот — это главный источник банковского бизнеса», — отметил Тосунян.

Вице-президент Банка Москвы Иван Пятков в беседе с телеканалом «360» отметил, что платежная инфраструктура в России давно готова к увеличению объемов безналичных расходов.

Министр финансов России Антон Силуанов уже предлагал 21 января ограничить наличные расчеты, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. По его замыслу, это позволило бы собрать больше налогов. Идею главы финансового ведомства ограничить дорогие покупки за наличные также поддержал глава Минтруда Максим Топилин. Однако вслед за этими заявлениями, 23 января, первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что в правительстве не обсуждаются подобные инициативы, а административно ограничивать платежи, по мнению кабмина, «бессмысленно». Он также отметил, что сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства.