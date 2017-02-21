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Экономика

Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона

В Министерстве труда и социальной защиты России считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить отдельно для каждого из регионов России. В ведомстве полагают, что таким образом удастся решить проблему повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума (ПМ). Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Нам кажется, что решая проблему, целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России»,— приводит «Интерфакс» заявление Максима Топилина. Министр объяснил, что доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны к региональному прожиточному минимуму, который сильно различается в целом по стране. По словам господина Топилина, средний прожиточный минимум в России является «виртуальной величиной» и ни на что не влияет. Поэтому в Минтруде считают правильным установить МРОТ для каждого региона отдельно в зависимости от региональных ПМ.

В начале февраля Максим Топилин сообщал, что МРОТ может быть приравнен к прожиточному минимуму в течение трех-пяти лет. В ноябре прошлого года стало известно, что Госдума может разработать законопроект о поэтапном доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума. В июне 2016 года Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 7,5 тыс. руб.  

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