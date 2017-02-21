СМИ: Эстонская разведка не исключает, что Россия может готовить провокации для солдат НАТО

22:07, 21 февраля 2017, ПАИ

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран предупредил британских солдат, которые в ближайшие недели будут проходить службу на территории Эстонии в составе батальонов НАТО, о возможных провокациях со стороны России. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, по словам Маррана, целью этой провокации будет дискредитация планов НАТО по укреплению восточной границы альянса, а среди методов, которые могут быть использованы против солдат НАТО, — «медовые ловушки» (когда разведывательные службы посылают привлекательную женщину для последующей вербовки или провокации в интересах спецслужб) и поиск компромата в социальных сетях для дальнейшего шантажа.

​«Военнослужащие будут ездить из своих военных частей в города. Возможно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить, что (в этих условиях) будут спровоцированы драки „командой соперников“, как мы говорим в Эстонии. Например, традиционные „медовые ловушки“ и так далее», — сказал Микк Марран.

Он добавил, что британские и эстонские военные «в течение месяцев» обсуждали возможные угрозы и готовили 800 британских солдат к размещению на территории Эстонии с тем, «чтобы избежать шпионских игр в стиле холодной войны».