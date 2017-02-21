В Белоруссии более 50 тыс. человек заплатили «налог на тунеядство»

22:27, 21 февраля 2017, ПАИ

«Налог на тунеядство» уплатили 54 тыс. жителей Белоруссии. Как сообщает агентство БелТА со ссылкой на министерство по налогам и сборам республики, в бюджет страны после уплаты сборов поступило 16,3 млн белорусских рублей (около 503,4 млн руб.).

В ведомстве отметили, что многие граждане через Интернет попросили освободить их от уплаты налога в связи с тем, что они находятся за границей.

Ранее налоговые органы страны направили более 470 тыс. извещений об уплате налога.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества» в апреле 2015 года. Неработающие граждане и постоянно проживающие в стране иностранцы должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (14 тыс. руб.). За неуплату или несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф или арест на срок до 15 суток.

На прошлой неделе в Минске больше 2 тыс. человек вышли на акцию протеста против закона.