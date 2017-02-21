Россия заняла второе место по числу туристов в Эстонии

22:46, 21 февраля 2017, ПАИ

Россия оказалась на втором месте по числу путешественников, побывавших в Эстонии в 2016 году. Об этом говорится в пресс-релизе эстонского центра развития туризма, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 21 февраля.

В прошлом году в прибалтийской республике побывали порядка 200 тысяч отдыхающих из России. В сравнении с 2015 годом это число увеличилось на восемь процентов.

Лидером по потоку зарубежных туристов стала Финляндия, откуда в Эстонию приехало около миллиона человек. Замыкает тройку Латвия с показателем в 140 тысяч путешественников.

В целом в 2016 году Эстония приняла 2 миллиона зарубежных гостей. Кроме того, около 1,3 миллиона граждан республики совершили путешествия по стране.

Общий показатель в 3,3 миллиона человек оказался рекордным за последние несколько лет, отметили в центре развития туризма. Кроме того, он на семь процентов превысил данные за 2015 год.

По информации страховой компании «Согаз», Эстония попала в тройку наиболее безопасных для российских туристов государств Европы.