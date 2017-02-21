Honda отзывает в России более 135 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

22:53, 21 февраля 2017, ПАИ

Российский дилер Honda ООО «Хонда Мотор РУС» отзывает более 135 тыс. автомобилей моделей Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D, а также 323 авто Acura модели RDX из-за неисправности подушек безопасности, пишет Коммерсант.

«В данных автомобилях Honda и Acura вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом»,— говорится на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Будут отзваны машины, изготовленные с 2005-го по 2016 год. Ремонтные работы осуществят бесплатно для владельцев. До этого автопроизводитель из-за аналогичных проблем отозвал 772 тыс. автомобилей в США и 670 тыс. в Японии.