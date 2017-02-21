0
20:21
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
18:09
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
18:08
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
17:50
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
17:48
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
15:43
РЕВИЗИЯ: Усадьба князя Гагарина «Холомки»
15:34
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
Еще новости
Общество

Фильм «Притяжение» собрал в прокате более миллиарда рублей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение» собрал в прокате в России и странах СНГ более миллиарда рублей. Картина попала в десятку самых кассовых российских фильмов. Об этом сообщает пресс-служба компании Walt Disney.

«"Притяжение" студий Art Pictures Studio, «Водород» и телеканала «Россия 1» также становится первым рублевым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ»,— приводит «РИА Новости» выдержку из пресс-релиза. Всего фильм «Притяжение» посмотрели более 3,7 млн человек.

Как ранее сообщалось, фантастическая драма Федора Бондарчука «Притяжение» окупила свой производственный бюджет в 400 млн руб. меньше чем за две недели в российском прокате. По мнению аналитиков, картине помогли стоившая 140-150 млн руб. рекламная кампания и понятное для зрителей место действия.

В фильме «Притяжение» рассказывается о вторжении инопланетян на землю. Сбитый над Москвой неопознанный летающий объект падает в столичном районе Чертаново. Группа специалистов пытается наладить контакт с инопланетянами, чтобы выяснить их намерения, но простые жители района не рады гостям и не хотят покидать свои дома. Под руководством воинственного лидера, чертановцы решают сами узнать, что нужно пришельцам на их земле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
21 февраля 2017
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
21 февраля 2017
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
21 февраля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ... 2
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
21 февраля 2017
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 2
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
21 февраля 2017
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2017
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...