Фильм «Притяжение» собрал в прокате более миллиарда рублей

23:02, 21 февраля 2017, ПАИ

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение» собрал в прокате в России и странах СНГ более миллиарда рублей. Картина попала в десятку самых кассовых российских фильмов. Об этом сообщает пресс-служба компании Walt Disney.

«"Притяжение" студий Art Pictures Studio, «Водород» и телеканала «Россия 1» также становится первым рублевым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ»,— приводит «РИА Новости» выдержку из пресс-релиза. Всего фильм «Притяжение» посмотрели более 3,7 млн человек.

Как ранее сообщалось, фантастическая драма Федора Бондарчука «Притяжение» окупила свой производственный бюджет в 400 млн руб. меньше чем за две недели в российском прокате. По мнению аналитиков, картине помогли стоившая 140-150 млн руб. рекламная кампания и понятное для зрителей место действия.

В фильме «Притяжение» рассказывается о вторжении инопланетян на землю. Сбитый над Москвой неопознанный летающий объект падает в столичном районе Чертаново. Группа специалистов пытается наладить контакт с инопланетянами, чтобы выяснить их намерения, но простые жители района не рады гостям и не хотят покидать свои дома. Под руководством воинственного лидера, чертановцы решают сами узнать, что нужно пришельцам на их земле.