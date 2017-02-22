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Общество

Приниматься за плетение лаптей советует сегодня народный календарь

22 февраля по народному календарю наступил День Панкратия, пишет сalend.ru.

В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в XIII веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах.

На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу.

Также в этот день полагалось проверять все хозяйство, смотреть, все ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. В связи с этим говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».

Наблюдали предки и за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

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