Члены семей героев-десантников 6-ой роты примут участие в открытии Поклонного креста в Чечне

08:32, 22 февраля 2017, ПАИ

2 марта делегация Воздушно-десантных войск и члены семей военнослужащих 6-ой парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ примут участие в открытии памятного знака - Поклонного креста - на месте легендарного боя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Событие по увековечению подвига десантников 6-ой парашютно-десантной роты 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, вступивших в неравный бой с 2,5 тыс. боевиков, пройдет после проведения 1 марта памятных мероприятий в городе Пскове, посвященных 17-ой годовщине сражения российских десантников в Чеченской Республике на высоте 776.0.

Поклонный крест весом 9 тонн и высотой в 2,6 метра планируется установить в Аргунском ущелье в районе населенного пункта Улус-Керт Чеченской Республики.

Напомним, что в прошлом году состоялась первая поездка губернатора области вместе с родственниками военнослужащих в Чеченскую Республику на место гибели псковских десантников.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли.