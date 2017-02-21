За последние годы мнение американцев о Путине улучшилось, показал опрос

08:39, 22 февраля 2017, ПАИ

За последние годы мнение американцев о России и ее президенте Владимире Путине улучшилось, показал опрос исследовательской компании Gallup. Об этом пишет РИА Новости

По данным компании, позитивный взгляд на Россию разделяют 28% участников опроса. В прошлой году этой позиции придерживался примерно каждый четвертый респондент. При этом негативные оценки как тогда, так и сейчас, поставили около 70% опрошенных.

Положительное отношение к Владимиру Путину выразили на этот раз 22% респондентов. Как отмечает Gallup, это самый высокий показатель с 2003 года. В 2015-м он был равен 13%. В то же время, у 72% сложилось неблагоприятное мнение о российском лидере.

По данным исследования, наиболее существенно улучшили свое отношение к президенту РФ республиканцы. Если два года назад положительные вещи о нем говорили 12% из них, то сейчас — 32%. Среди независимых респондентов, не причисляющих себя ни к одной из ведущих партий, также заметно улучшение образа российского лидера — 23% сейчас и 12% в 2015-м.

А у демократов наблюдается противоположная картина. В 2015 году позитивный образ президента России поддерживали 15% из них, а сейчас — только 10%.

По партийному признаку разделились и взгляды американцев на Россию в целом. Как отмечается в исследовании, сейчас 35% республиканцев положительно относятся к ней. Среди демократов этот показатель год назад был примерно таким же, а теперь составляет только 16%. Социологи допускают, что «это, возможно, связано с предположениями о российском вмешательстве в президентские выборы в США, в том числе о причастности Москвы к утечкам электронной почти ближайших соратников Хиллари Клинтон».

«Более дружественный подход президента США Дональда Трампа к Путину, похоже, способствует более позитивному взгляду на него у сторонников президентской партии. С другой стороны, оценки российского лидера у демократов, все еще находится на достаточно низком уровне. И нынешний год может стать поворотным в определении того, смогут ли США достичь согласия с Россией, а также является ли небольшое повышение рейтинга Путина краткосрочным феноменом или свидетельством повышения позитивных оценок в будущем», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 1 по 5 февраля 2017 года. В нем приняли участие 1 тыс. 35 взрослых американцев из всех 50 штатов.

