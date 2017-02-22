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Экономика

Пыталовские специалисты запретили транзит рыбы из Эстонии в Казахстан

В железнодорожном пункте пропуска Пыталово приостановлено движение вагона, перемещавшего около 60 тонн замороженной балтийской кильки из Эстонии в адрес компании, зарегистрированной в Казахстане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с несоответствием наименования товара, заявленного в ветеринарных сопроводительных и товаротранспортных документах (килька), наименованию, фактически выявленному в ходе досмотра доступной части груза (килька и салака), отсутствием документов на почти 14 тонн салаки, нарушением целостности упаковки на трех поддонах, выявлением недоброкачественных органолептических показателей (поверхность рыбы в отдельных блоках оказалась желтой и сухой) было принято решение о возврате товара.

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