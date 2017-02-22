Псковский суд назначил наказание латвийцу, третий раз севшему за руль пьяным

08:50, 22 февраля 2017, ПАИ

Мировой суд города Пскова признал уроженца города Екабпилс (Латвия) виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в суде.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2015 году мужчина дважды признавался виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии с назначением наказания в виде административного штрафа и лишения водительских прав сроком на три года. Зная о том, что он считается подвергнутым административному наказанию, в августе 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова решил сесть за руль.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 5 месяцев, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев.