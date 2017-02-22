0
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
16:07
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
15:34
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
12:56
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
09:05
На обязательные работы отправится житель Острова за стрельбу в подростка
Еще новости
Происшествия

Псковский суд назначил наказание латвийцу, третий раз севшему за руль пьяным

Мировой суд города Пскова признал уроженца города Екабпилс (Латвия) виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в суде.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2015 году мужчина дважды признавался виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии с назначением наказания в виде административного штрафа и лишения водительских прав сроком на три года. Зная о том, что он считается подвергнутым административному наказанию, в августе 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова решил сесть за руль. 

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 5 месяцев, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 2
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 2
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
21 февраля 2017
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
На обязательные работы отправится житель Острова за стрельбу в подростка
21 февраля 2017
На обязательные работы отправится житель Острова за стрельбу в подростка
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
20 февраля 2017
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия 12

Идет загрузка...