Сельхозтоваропроизводители Псковской области посетили белорусский «Гомсельмаш»

09:13, 22 февраля 2017, ПАИ

Сельхозтоваропроизводители Псковской области посетили завод ОАО «Гомсельмаш» в Белоруссии, который производит зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области.

В рамках мероприятия были продемонстрированы производственные мощности предприятия ОАО «Гомсельмаш», производственные системы завода, линейка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, работа коллектива над качеством выпускаемой техники. Также озвучили коммерческие условия приобретения сельскохозяйственной техники.

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке, отметили в управлении.