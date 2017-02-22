Псковская делегация приняла участие во Всероссийской конференции по вопросам системы подготовки спортивного резерва

10:24, 22 февраля 2017, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийской отчетной конференции по вопросам системы подготовки спортивного резерва, которая прошла в Москве в стенах Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 20-21 февраля.

Среди актуальных вопросов повестки отчетной конференции значились вопросы перевода учреждений дополнительного образования в организации спортивной подготовки, правовое регулирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку, переход на нормативно-подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке.

В конференции принимали участие представители Министерства спорта РФ, руководители органов исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов Российской Федерации, президенты общероссийских федераций по видам спорта, старшие тренеры по резерву и инструкторы-методисты по федеральным округам.

В делегацию, представляющую Псковскую область, вошли председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, заместитель директора ГБУДО ПО «Центр спортивной подготовки» Матвей Петров и инструктор-методист ФГБУ «ФЦПСР» по Псковской области Ирина Матвеева.