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Спорт

Псковская делегация приняла участие во Всероссийской конференции по вопросам системы подготовки спортивного резерва

Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийской отчетной конференции по вопросам системы подготовки спортивного резерва, которая прошла в Москве в стенах Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 20-21 февраля.

Среди актуальных вопросов повестки отчетной конференции значились вопросы перевода учреждений дополнительного образования в организации спортивной подготовки, правовое регулирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку, переход на нормативно-подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке.

В конференции принимали участие представители Министерства спорта РФ,  руководители органов исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов Российской Федерации, президенты общероссийских федераций по видам спорта, старшие тренеры по резерву и инструкторы-методисты по федеральным округам.

В делегацию, представляющую Псковскую область, вошли председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, заместитель директора ГБУДО ПО «Центр спортивной подготовки» Матвей Петров и инструктор-методист ФГБУ «ФЦПСР» по Псковской области Ирина Матвеева.

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