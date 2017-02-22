Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове

09:59, 22 февраля 2017, ПАИ

26 февраля в Пскове на городском пляже вблизи Мирожского монастыря будет пройдет Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В программе фестиваля: соревнования по волейболу, в которых примут участие взрослые и дети,традиционные русские забавы — метание валенка и перетягивание каната, розыгрыш призов.

В состав каждой команды у взрослых войдут четыре человека, в том числе одна женщина, в состав детской команды — две девочки и два мальчика. Все участники получат от организаторов игровые футболки. Старт соревнований назначен на 10:00, торжественное открытие состоится в 12:00.

Подать заявку на участие в состязаниях можно за 30 минут до их начала. Предварительные заявки принимаются до 22 февраля (включительно) по адресу: ess12@yandex.ru.

В разные годы собравшихся на фестивале приветствовали Дед Скобарь и Маслёна Псковская, княгиня Ольга и князь Довмонт. Ожидаются гости и в этот раз.

Кроме того, всех желающих будут угощать кашей из полевой кухни, блинами и горячим чаем.

Победителям и призерам будут вручены кубки, медали и дипломы, а также призы от спонсоров и организаторов, которыми выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и сопрту и Северо-Западная волейбольная Ассоциация.