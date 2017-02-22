Кинолог и ее собака Джессика проверили псковских курсантов

09:13, 22 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели рейд по предупреждению распространения наркотиков в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 УФСИН Ольга Гребешкова и ее собака Джесси стали постоянными участниками рейдов, проводимых на территории образовательной организации. Джессика имеет большой опыт работы по выявлению наркотических и психотропных веществ, а также по обнаружению взрывчатых веществ, отметили в образовательной организации.

В прошлом году кинолог вместе с собакой стали победителями соревнований по поиску наркотических веществ, которые состоялись среди учреждений УФСИН по региону, что позволило им войти в состав команды ФСИН России и принять участие в первенстве спортивного общества «Динамо» по многоборью кинологов. В личном первенстве по поиску взрывчатых веществ Джессика заняла призовое место.

В силовых ведомствах региона Джессика пользуется доверием. По словам кинолога, нюх «четвероного друга» никогда не подводил.

В результате проведенного рейда на территории Псковского филиала академии наркотиков, психотропных и взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме профилактической составляющей, нахождение кинологов разных силовых ведомств на территории образовательной организации позволяет курсантам вуза познакомиться с практической деятельностью служб, что имеет большую значимость в освоении профессии, добавили в Псковском филиале Академии ФСИН России.