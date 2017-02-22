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Общество

Дедовичский прокурор требует организовать питьевое водоснабжение в деревне Дирины Горки

В Дедовичском районе по требованию прокурора на орган исполнительной власти возложили обязанность по организации питьевого водоснабжения в деревне Дирины Горки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что источниками для питьевого водоснабжения в деревне являются разрушенный общественный колодец, самоизливающаяся скважина и ручей. По результатам лабораторных испытаний качество воды из источника самоизливающейся скважины и из разрушенного общественного колодца по санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.-1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Пожеревицкая волость» организовать питьевое водоснабжение в деревне Дирины Горки. Дедовичский районный суд удовлетворил требования прокурора, на орган исполнительной власти возложили соответствующие обязанности.

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