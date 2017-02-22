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14 краж зарегистрировали в Псковской области 21 февраля

21 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 46 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 20 преступлений, в том числе14 краж.

За сутки на территории региона произошли 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Сотрудники ГИБДД задержали одного водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 377 нарушений Правил дорожного движения. 

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