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Общество

Российская армия получила на вооружение «Тигры» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет-ДМ»

Бронеавтомобиль «Тигр-М» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ» принят на вооружение российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора компании «Оружейные Мастерские» Дмитрия Галкина.

«На основании положительных результатов государственных испытаний, подтвердивших требуемые Минобороны РФ тактико-технические характеристики, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» в конце января месяца принят на вооружение Вооруженных сил», - сказал Галкин.

По его словам, помимо «Тигров», военное ведомство выражает заинтересованность в установке «Арбалет-ДМ» на бронеавтомобили семейства «Тайфун», многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБ, а также недавно разработанные гусеничные бронетранспортеры БТ-3Ф.

«Мы также не исключаем заинтересованность в «Арбалетах» для их установки на стационарные пункты объектовой охраны, где модуль сможет продемонстрировать свой высокий боевой потенциал», - добавил Галкин.

Напомним, броневик «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» впервые был представлен широкой публике на Параде Победы 9 мая 2016 года. Модуль может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля - пулемет «Корд» калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная - до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

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