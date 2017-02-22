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Экономика

ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев констатировал снижение цен более чем на 100 наименований лекарственных средств в России, пишет ТАСС.

«Впервые нам за всю историю удалось в абсолютном значении снизить цены более чем на 100 лекарств», - сказал он.

По его словам, ранее подобных результатов не удавалось добиться, потому что производители ставили акцент на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.

«Если среди окружающих нас странах есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка», - пояснил глава ФАС.

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