Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки

10:07, 22 февраля 2017, ПАИ

Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки. С электронного ящика клуба приходят письма с просьбой перевести деньги на лечение некой племянницы от рака. Однако арт-директор клуба Алексей Некрасов сообщил Псковскому агентству информации о том, что почту T.I.R. взломали неизвестные. В настоящее время пароль от неё уже изменён.

Приводим текст письма мошенников полностью:

«Дорогие друзья и уважаемые коллеги! Спасибо, что посетили страничку и уделили время. Речь пойдет о проблеме моей племянницы Насти.

Кто-то уже в курсе, но моей 14-летней племяннице в прошлом году поставили диагноз - рак берцовой кости. То есть, остеосаркома. Прогнозировалось, что девочка справится с бедой и обязательно лечение должно было помочь. Но на деле все вышло иначе. Также не могли и космически дорогое лечение, различные альтернативные варианты тоже не спасли. Время было потеряно, ситуация не улучшилось и ногу придется протезировать. Без вариантов.



Можно было попробовать встать в бесплатную очередь на протез, но время ушло (а там всего четыре человека в год получают помощь на регион). Надо стараться дальше крутиться самим. Поэтому, собственно говоря, и привлекаю всех знакомых. Заранее извиняюсь, если кто-то вдруг случайно попал в рассылку.



Так как все дорогостоящие методы «съели» все средства семьи, а также привлеченные кредиты и продажу имущества, то помощь приходится привлекать со стороны. Самый простой способ помочь - это пожертвовать копеечку. Можно сделать на карту Альфа-Банка (Сбербанк не водится, но и через Сбербанк-онлайн можно помочь за одну минуту). Номер карты:4183 8402 5388 ****. Каждый рубль будет важен.



Однако, не хочется сбивать в попрошайничество. Очень много других вариантов помочь. Какие-то выходы на СМИ и фонды были бы очень кстати. Да даже просто репосты - полезная и действенная вещь. Вместе будет проще.



Спасибо всем за внимание! Низкий поклон!»