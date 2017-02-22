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Экономика

На одном из псковских складов специалисты приостановили выпуск рыбы из Турции

На одном из складов временного хранения Псковской области приостановлен выпуск охлажденной рыбы (сибас, дорадо, форель), произведенной предприятием Турции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Более 11 тонн продукции поступило через многосторонний автомобильный пункт пропуска Козловичи (Белоруссия). Груз следовал в адрес компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Специалисты выявили несоответствие информации о номере пломбы. Позже грузополучатель предоставил письмо о проведении контроля указанного транспортного средства таможенной службой Болгарии и замене пломбы.

В итоге выпуск товара был разрешен с проведением лабораторных исследований по показателям безопасности в соответствии с пунктом 137 Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

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