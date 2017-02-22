На одном из псковских складов специалисты приостановили выпуск рыбы из Турции

10:50, 22 февраля 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения Псковской области приостановлен выпуск охлажденной рыбы (сибас, дорадо, форель), произведенной предприятием Турции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Более 11 тонн продукции поступило через многосторонний автомобильный пункт пропуска Козловичи (Белоруссия). Груз следовал в адрес компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Специалисты выявили несоответствие информации о номере пломбы. Позже грузополучатель предоставил письмо о проведении контроля указанного транспортного средства таможенной службой Болгарии и замене пломбы.

В итоге выпуск товара был разрешен с проведением лабораторных исследований по показателям безопасности в соответствии с пунктом 137 Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору).