В России появится премия имени Елизаветы Глинки

18:12, 22 февраля 2017, ПАИ

Совет при Президенте РФ по правам человека, Российский Красный Крест и фонд «Справедливая помощь» учредят премию имени погибшей в авиакатастрофе в конце декабря 2016 года Елизаветы Глинки, известной также как доктор Лиза. Об этом говорится на сайте СПЧ.

По словам председателя совета Михаила Федотова, премию будут вручать тем, кто «продолжит миссию» Глинки и «возьмет на себя этот груз в разных регионах страны».

«Предполагается, что премия будет вручаться ежегодно 20 февраля, в день рождения Елизаветы Петровны. Рабочее название этой общественной награды — премия имени доктора Лизы «За добрые дела и порядочность», — говорится в анонсе.

Напомним, что 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, среди которых — 64 артиста Ансамбля имени Александрова, в том числе Валерий Халилов, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», а также филантроп, учредитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом. По предварительным данным, причинами катастрофы называют ошибку пилотирования и технические неисправности.