Более 5,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

10:56, 22 февраля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировали 5 тыс. 531 заболевшего ОРВИ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость по совокупному населению в области ниже недельного эпидемического порога на 29,4%. По сравнению с предыдущей неделей заболевших стало меньше на 0,7%.

В Пскове ОРВИ выявили у 2 тыс. 271 человек. Недельный эпидпорог в городе превышен на 1,3%, количество заболевших уменьшилось на 10,1%.

Зарегистрированы 10 случаев гриппа A(H3N2) и В.