0
13:15
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:20
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
10:34
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20:21
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
18:09
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
18:08
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
17:50
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
Еще новости
Общество

Более 5,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировали 5 тыс. 531 заболевшего ОРВИ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость по совокупному населению в области ниже недельного эпидемического порога на 29,4%. По сравнению с предыдущей неделей заболевших стало меньше на 0,7%.

В Пскове ОРВИ выявили у 2 тыс. 271 человек. Недельный эпидпорог в городе превышен на 1,3%, количество заболевших уменьшилось на 10,1%.

Зарегистрированы 10 случаев гриппа A(H3N2) и В.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО) 1
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 февраля 2017
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции 1
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
21 февраля 2017
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
21 февраля 2017
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
21 февраля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ... 6
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
21 февраля 2017
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей

Идет загрузка...