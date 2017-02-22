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Спорт

Шахматисты из двух псковских соцучреждений отправятся на 10 дней в Сочи

Команды школ-интернатов Псковской области сразились за поездку на Всероссийские соревнования по шахматам в Сочи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат региона.

Соревнования прошли в Опочке. Турнир стал результатом реализации в Псковской области благотворительного проекта Российской шахматной федерации «Шахматы в детские дома и интернаты России». Развивать этот вид спорта решили руководители шести учреждений, где нашлись педагоги-энтузиасты, которые с сентября 2015 года стали преподавать детям шахматы. Все эти областные школы-интернаты по программе РШФ бесплатно получили современный инвентарь и учебные пособия для работы с учащимися.

«Уверенная и стабильная игра на протяжении всего турнира команды опочецких шахматистов (Опочецкой общеобразовательной школы-интерната) позволила им оторваться от своих преследователей и набрать 22 очка. Этого хватило, чтобы завоевать второй раз подряд первое место и кубок турнира, а с ним и право на поездку в город Сочи», - рассказали организаторы состязаний.

В связи с активным развитием шахматного образования в Псковской области РШФ удовлетворило просьбу главы региональной Федерации шахмат, предоставив еще одну путёвку для поездки в Сочи для серебряных призеров этого областного турнира, которыми стали представители Центра специального образования №1 города Пскова.

По решению первого вице-губернатора Веры Емельяновой оплату дороги возьмет на себя областной бюджет, а проживание, питание и культурная программа будут профинансированы за счет средств шахматной Федерации России.

В ближайшее время две команды вместе со своими преподавателями отправятся в олимпийский город, где проведут 10 дней.

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