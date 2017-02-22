За неделю в Псковской области выявили 99 случаев острых кишечных инфекций

13:45, 22 февраля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировали 99 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 48 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты Роспотребнадзора выполнили 44 лабораторных (микробиологических) исследований воды, 3 пробы оказались неудовлетворительными. Также были исследованы 295 проб смывов, все они соответствуют требованиям. Сотрудники ведомства проверили 23 пищевых продукта, 1 проба неудовлетворительная.

Сотрудники Управления составили 35 протоколов об административных правонарушениях, выдали 13 предписаний об устранении нарушений и 5 представлений.