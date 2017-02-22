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Общество

В Палкинском районе полиция задержала водителя, повторно севшего за руль пьяным

В Палкинском районе сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области. 

Днем, 21 февраля, на дороге Вороны – Рыжково Палкинского района полицейские остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял 39-летний местный житель, который находился  в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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