В Палкинском районе полиция задержала водителя, повторно севшего за руль пьяным

11:33, 22 февраля 2017, ПАИ

В Палкинском районе сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Днем, 21 февраля, на дороге Вороны – Рыжково Палкинского района полицейские остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.