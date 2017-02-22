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Общество

23 февраля псковских водителей вновь ожидают массовые проверки

23 февраля с 12:00 до 16:30 и с 19:30 до 2:45 сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).

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