За неделю псковские пожарные и спасатели 22 раза выезжали на места ДТП

10:19, 22 февраля 2017, ПАИ

С 15 по 21 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 22 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 21 пострадал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пяти случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период деблокировали двух пострадавших и одного погибшего, работы проводились с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. Двум травмированным гражданам оказали доврачебную помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам. Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.