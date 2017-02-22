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Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет

Квартира № 79 в доме № 2 по улице Венской в ЖК «Европа» в пригороде Пскова, которая фигурирует в истории с десятками обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА» в застраивающихся холдингом ПИК домах в ЖК «Европа» и в 12-м микрорайоне Пскова, была зарегистрирована псковским управлением Россреестра на нового собственника несмотря на судебное определение о вступлении в силу обеспечительных мер на запрет регистрационных действий с указанным помещением.

Напомним, именно эту квартиру у «Строй-СА» покупала [юридически правоотношения были оформлены как предварительный договор переуступки прав на квартиру и договор займа — ПАИ] печерянка Ирина Кириллова, которая и предала огласке скандальную историю обманутых покупателей. Она же стала неофициальным координатором пострадавших, по её заявлению было возбуждено уголовное дело в отношении пока не установленного лица и её гражданский иск к субподрядчику-продавцу стал первым в череде аналогичных, которые начал 21 февраля рассматривать Псковский городской суд. 

Свой иск в суд женщина подала 31 января, и уже 1 февраля получила из суда на руки определение о вступлении в силу запрошенных ею обеспечительных мер. Между тем накануне, на первом судебном заседании, женщине стало известно, что оспариваемая квартира 15 февраля была зарегистрирована на  юрлицо. В связи с этим Ирина Кириллова сообщила ПАИ, что сегодня, 22 февраля, подаст жалобу в прокуратуру Псковской области.

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