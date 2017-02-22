Две профсферы оказались одинаково популярны среди мужчин и женщин Псковской области

11:30, 22 февраля 2017, ПАИ

В среднем по рынку труда Псковской области соотношение мужчин и женщин составляет 48% к 52%, соответственно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Службе исследований компании HeadHunter Северо-Запад, которая проанализировала резюме соискателей региона, размещенные на сайте hh.ru с начала 2017 года.

Наиболее популярные профессиональные сферы у соискателей из Псковской области обоих полов совпадают – «Продажи» и «Начало карьеры», здесь специалисты активнее размещали резюме. У мужчин в ТОП-5 также вошли такие профессиональные области, как: «Производство», «Строительство» и «IT-телеком». У женщин лидируют «Бухгалтерия», «Административный персонал», «Банки».

Интересно, что наибольшее преобладание кандидатов мужского пола наблюдается в классических мужских профобластях: «Рабочий персонал» (94% от всех размещенных резюме по специализации за период с начала года), «IT, телеком» (84%), «Строительство» (80%), «Производство» (77%), «Транспорт» (75%). Также можно отметить гендерную диспропорцию среди топ-менеджеров: 71% соискателей - мужчины.