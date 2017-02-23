Руководитель Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям поздравил коллег с Днем защитника Отечества

13:52, 23 февраля 2017, ПАИ

Руководитель Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям Михаил Зорин поздравил коллег с Днем защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

«Изначально в этом дне заложен высокий смысл - любить свою Родину и в случае необходимости уметь её отстоять. 23 февраля - это день воинской славы, день защитника своей Родины, своих близких, чести своей страны», - отмечается в тексте поздравления.

Михаил Зорин пожелала коллегам и их близким доброго здоровья, счастья, удачи, мира и благополучия. «Пусть вашу жизнь освещает слава побед российской армии, сила и мощь русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне!» - заключил он.