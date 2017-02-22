Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

10:34, 22 февраля 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 февраля, стал глава Псковской федерации смешанных единоборств, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Гость ПАИ-live расскажет о развитии смешанных единоборств в регионе, о своих встречах с легендой ММА Федором Емельяненко, подведет итоги двухлетней работы на посту бизнес-омбудсмена.

Свои вопросы Аркадию Мурылеву можно оставлять в чате на странице ПАИ-live.