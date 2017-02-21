В правительстве РФ подготовили варианты повышения подоходного налога

14:05, 22 февраля 2017, ПАИ

В Правительстве обсуждаются несколько вариантов налогового маневра, в связи с которым ставка налога на доходы физических лиц может вырасти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

Одним из вариантов, обсуждаемых в Минфине, является повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение подоходного налога предлагается компенсировать снижением ставки страховых взносов с 30 до 21 процента.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15 процентов и ввести налоговый вычет. Одновременно ставку налога на добавленную стоимость планируется повысить с 18 до 21 процента, а ставку страховых взносов снизить до 21 процента.

В то же время другие источники Минэкономразвития заявили, что пока обсуждение налоговых маневров ведется на ведомственном и экспертном уровне. «Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались», — подчеркнул один из чиновников.