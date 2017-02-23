23 февраля в России отмечают День защитника Отечества

09:00, 23 февраля 2017, ПАИ

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. Как сообщает calend.ru, эта дата была установлена Федеральным законом 13 марта 1995 года.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, в 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 10 февраля 1995 года праздник стал называться «Днём победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — Днём защитников Отечества», а в 2006 году был переименован в День защитника Отечества.

23 февраля является официальным выходным днем. Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают в Белоруссии и Кыргызстане.

В Псковской области сегодня состоятся торжественные митинги и концерты, в частности, в Великих Луках 23 февраля отметят салютом и концертом с участием московского исполнителя.

Кроме того, к празднику коллективы Псковской областной филармонии и академического театра драмы имени А. С. Пушкина подготовили особую афишу.